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Тагил...

  • Jan. 10th, 2023 at 11:59 AM
ZAVODFOTO.RU
zavodfoto
Нижний Тагил - это крупнейший промышленный и культурный центр Урала. Город занимает второе место по численности населения в Свердловской области после Екатеринбурга. А расположен он на восточном склоне Уральских гор, в 25 км от географической границы Европы и Азии, в долине реки Тагил, от которой и получил свое название. Западная граница города проходит по горному хребту Урала Весёлые горы.




8 октября 1722 года - день пуска в строй Выйского медеплавильного завода - стал и днём рождения Нижнетагильского горнозаводского поселка. А через три года на «порозжих» землях вблизи «вновь приисканных» месторождений «пришлыми людьми» был построен чугунолитейный и железоделательный завод, определивший основной производственный профиль будущего города. В 1807 году был образован Нижнетагильский горнозаводской округ, в который вошли заводы и рудники Демидовых. И хотя долгое время Тагил не имел официального статуса города, он фактически являлся таковым, на его территории были заводы, больницы, школы и училища, в городе имелся свой музей и заводской театр.

20 августа 1919 г. решением Екатеринбургского Временного Революционного Комитета поселок Нижнетагильского завода преобразован в город Нижний Тагил.

2. На том берегу находится Храм Александра Невского


3. Контора главного управления демидовскими заводами (Горсовет)


4. Дом Демидова. Причём это не только один дом, а целый комплекс исторических зданий, в которых сейчас располагается музей-заповедник «Горнозаводской Урал».


5. Памятник паровозу Черепановых - первому паровозу России


Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал основан в 1840 году по распоряжению хозяина нижнетагильских заводов Павла Николаевича Демидова. Толчком к открытию музея послужил визит в Нижний Тагил в 1837 году великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. К его приезду была организована выставка произведений искусства и моделей заводских машин.

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9. Музей природы и окружающей среды в Нижнем Тагиле входит в состав музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Он расположен в здании бывшего Верхнего провиантского склада, памятника архитектуры и истории регионального значения.


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11. Тропинка к вершине Лисьей горы.


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13. Сторожевая башня на Лисьей горе - одно из самых культовых сооружений города. Её построили на горе как пожарную каланчу. В случае опасности вывешивали на ней столько огромных шаров, каков был номер участка, где полыхало. Но есть и альтернативные версии. Так местный промышленник Н.Н. Демидов, участник Бородинского сражения, решил таким образом увековечить победу русского духа и русского оружия в войне с Наполеоном – о таком желании он писал в одном из сохранившихся писем. Еще одно предположение связано с датой, сохранившейся на чугунной плите облицовки цоколя. На ней значится 1818 год, а это год смерти супруги Н.Н.Демидова Елизаветы Александровны. Возможно, в память о ней здесь на горе была поставлена часовня, что косвенно подтверждается рисунком Г.П.Гельмерсена, сделанным в 1826 году. На нем четко виден купол с крестом. И хотя в дальнейшем шпиль башни уже венчал не крест, а флюгер в виде архангела Михаила, который, кстати, является хранителем ключей от Небесного Царства, для сторожевой башни это все же не совсем уместное украшение.


14. Лисья гора - это то место, откуда открывается потрясающий панорамный вид на весь город.


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17. Вдали виднеется Свято-Троицкий Кафедральный собор


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19. Завод-музей истории горнозаводской техники - это единственный в мире завод-музей под открытым небом, основанный на базе исторического Нижнетагильского железоделательного и чугуноплавильного завода, построенного в 1725 году династией Демидовых. Его общая площадь составляет около 30 гектаров. Завод-музей входит в состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». В 1987 году завод был остановлен. Музей на его основе открыли в 1989 году. В 1992 году музею передали часть заводской территории, включающую производственную инфраструктуру и прилегающую историческую зону.


20. Памятник металлургам Нижнего Тагила


21. В состав завода-музея входят старинный доменный цех, прокатный цех 1902 года, энергетический цех 1913 года, листобойный цех 1927 года, цех металлоконструкций 1929 года, кузница ХIХ века, цеховая контора 1930 года, механическая фабрика и заводская контора 1840 года, мартеновский цех 1892 года, конюшенный двор 1828 года, конно-спортивная площадка, разливочная машина 1930 года. Жаль, в этот раз совсем не было времени погулять по такой промкрасоте.


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24.


25. Нижнетагильский театр кукол. Он создан в 1944 году. Речь о создании в городе первого профессионального театра зашла еще в 1940 году. Во время войны в Нижний Тагил были эвакуированы актеры и режиссеры ленинградских театров. Одна из них, режиссер Ленинградского нового театра Юлия Матвеева, и стала организатором театра кукол в Нижнем Тагиле в 44-м. В 1969 году театру подарили новое собственное здание в самом центре города, которое мы и наблюдаем.


26.


27. Памятник "Молодость Страны Советов"


28. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Мамина-Сибиряка


29. Памятник Ефиму Алексеевичу и Мирону Ефимовичу Черепановым. Его открыли здесь на театральной площади 4 ноября 1956 года.


30.


31.


32. Очень многое за такое короткое время я, конечно, посмотреть не успел, но обещаю, что сюда ещё венусь, тем более заводов тут и сейчас предостаточно.


Другие города Свердловской области, которые я посетил (8 из 47):

Верхний Тагил.jpg Верхняя Пышма.jpg Екатеринбург.jpg Каменск-Уральский.jpg Качканар.jpg Нижний Тагил.jpg Полевской.jpg Сысерть.jpg


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Comments

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3ojlotou
Jan. 10th, 2017 07:08 am (UTC)
Я себе этот город представлял более суровым))
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kofeman
Jan. 10th, 2017 08:33 am (UTC)
А я - меньшим по масштабам.
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(no subject) - taransv - Jan. 10th, 2017 10:37 am (UTC) - Expand
(no subject) - zavodfoto - Jan. 10th, 2017 07:28 pm (UTC) - Expand
lenorlux
Jan. 10th, 2017 07:13 am (UTC)
Интересно, почему о жителях этого города пошла такая специфичная слава?
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:29 pm (UTC)
после "Нашей Раши"
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(no subject) - lenorlux - Jan. 10th, 2017 07:30 pm (UTC) - Expand
stabbut
Jan. 10th, 2017 07:15 am (UTC)
Харизматичный город. Жаль, что в последнее время он ассоциируется лишь с лицедеями из "Нашей Раши"
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:30 pm (UTC)
вот именно
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blondzinko
Jan. 10th, 2017 07:16 am (UTC)
Так вот ты какой - Нижний Тагил. Суровый. Даже театр кукол, и тот суров. Про бабу чугунную вообще молчу.)
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anonimusi
Jan. 10th, 2017 09:57 am (UTC)
Так же точно молчаливо посмотрела и я.
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(no subject) - zavodfoto - Jan. 10th, 2017 07:30 pm (UTC) - Expand
kladez_zolota
Jan. 10th, 2017 07:17 am (UTC)
Вполне симпатичный город.
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:30 pm (UTC)
согласен
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podmoskva
Jan. 10th, 2017 07:31 am (UTC)
Так вот он какой!
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:31 pm (UTC)
Именно)
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ilyavaliev
Jan. 10th, 2017 07:34 am (UTC)
Тагил рулит!))
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:31 pm (UTC)
Это точно!
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zhzhitel
Jan. 10th, 2017 07:36 am (UTC)
Очень индустриальные пейзажи там однако.
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:31 pm (UTC)
не удивительно)
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lk55lk
Jan. 10th, 2017 07:37 am (UTC)
Паровозик просто чудо))
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:32 pm (UTC)
да, раритетный экземплярчик
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shchukin_vlad
Jan. 10th, 2017 07:40 am (UTC)
тагил реально рулит）
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:32 pm (UTC)
согласен)
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ki_bella
Jan. 10th, 2017 07:44 am (UTC)
старый город....
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happy_2014
Jan. 10th, 2017 07:45 am (UTC)
Спасибо за интересный репортаж, теперь буду знать как выглядит город)
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:33 pm (UTC)
рад был показать)
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ec_analysis
Jan. 10th, 2017 07:53 am (UTC)
Теперь знаю, как выглядит знаменитый Тагил.
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:33 pm (UTC)
вот и хорошо, значит день прожит не зря)
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juliya_lambert
Jan. 10th, 2017 08:07 am (UTC)
Спасибо за экскурсию по городу)
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:34 pm (UTC)
всегда пожалуйста)
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almakedonskij
Jan. 10th, 2017 08:12 am (UTC)
после всего соцреализма неожиданно увидеть принцессу )
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:34 pm (UTC)
)))
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anonimusi
Jan. 10th, 2017 08:14 am (UTC)
Так вот он какой, Тагил этот
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:35 pm (UTC)
да, такой)
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dymontiger
Jan. 10th, 2017 08:18 am (UTC)
Красивые фотографии!
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:35 pm (UTC)
спасибо)
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estelia
Jan. 10th, 2017 08:22 am (UTC)
Спасибо за виртуальную экскурсию! Не знаю, попаду ли я сама когда-нибудь в этот город, было интересно посмотреть :-)
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:35 pm (UTC)
рад был показать)
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bagira_belaya
Jan. 10th, 2017 08:27 am (UTC)
нормальный город со своей историей
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:36 pm (UTC)
это точно
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vitus
Jan. 10th, 2017 08:40 am (UTC)
Так вот как он выглядит)
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:36 pm (UTC)
именно так)
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lareina
Jan. 10th, 2017 09:01 am (UTC)
так вот он какой на самом деле
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Jan. 10th, 2017 07:36 pm (UTC)
да-да
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nota_x
Jan. 10th, 2017 09:17 am (UTC)
так вот какой он, Тагил)
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cr2
Jan. 10th, 2017 09:25 am (UTC)
Теперь я знаю, как выглядит Тагил)
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Jan. 10th, 2017 07:37 pm (UTC)
и это здорово)
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tiina
Jan. 10th, 2017 09:25 am (UTC)
Интересно!!
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Jan. 10th, 2017 07:37 pm (UTC)
я рад)
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vladimirdar
Jan. 10th, 2017 09:28 am (UTC)
Честно говоря, впервые, похоже, вижу фото Тагила.
А то в воображении и ассоцииации только безсмертные возгласы о городе компании Светлакова...
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zavodfoto
Jan. 10th, 2017 07:38 pm (UTC)
да, крепко эти возгласы засели в наших головах...
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