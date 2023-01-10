Другие города Свердловской области, которые я посетил (8 из 47):

Нижний Тагил - это крупнейший промышленный и культурный центр Урала. Город занимает второе место по численности населения в Свердловской области после Екатеринбурга. А расположен он на восточном склоне Уральских гор, в 25 км от географической границы Европы и Азии, в долине реки Тагил, от которой и получил свое название. Западная граница города проходит по горному хребту Урала Весёлые горы.8 октября 1722 года - день пуска в строй Выйского медеплавильного завода - стал и днём рождения Нижнетагильского горнозаводского поселка. А через три года на «порозжих» землях вблизи «вновь приисканных» месторождений «пришлыми людьми» был построен чугунолитейный и железоделательный завод, определивший основной производственный профиль будущего города. В 1807 году был образован Нижнетагильский горнозаводской округ, в который вошли заводы и рудники Демидовых. И хотя долгое время Тагил не имел официального статуса города, он фактически являлся таковым, на его территории были заводы, больницы, школы и училища, в городе имелся свой музей и заводской театр.20 августа 1919 г. решением Екатеринбургского Временного Революционного Комитета поселок Нижнетагильского завода преобразован в город Нижний Тагил.2. На том берегу находится Храм Александра Невского3. Контора главного управления демидовскими заводами (Горсовет)4. Дом Демидова. Причём это не только один дом, а целый комплекс исторических зданий, в которых сейчас располагается музей-заповедник «Горнозаводской Урал».5. Памятник паровозу Черепановых - первому паровозу РоссииНижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал основан в 1840 году по распоряжению хозяина нижнетагильских заводов Павла Николаевича Демидова. Толчком к открытию музея послужил визит в Нижний Тагил в 1837 году великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. К его приезду была организована выставка произведений искусства и моделей заводских машин.6.7.8.9. Музей природы и окружающей среды в Нижнем Тагиле входит в состав музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Он расположен в здании бывшего Верхнего провиантского склада, памятника архитектуры и истории регионального значения.10.11. Тропинка к вершине Лисьей горы.12.13. Сторожевая башня на Лисьей горе - одно из самых культовых сооружений города. Её построили на горе как пожарную каланчу. В случае опасности вывешивали на ней столько огромных шаров, каков был номер участка, где полыхало. Но есть и альтернативные версии. Так местный промышленник Н.Н. Демидов, участник Бородинского сражения, решил таким образом увековечить победу русского духа и русского оружия в войне с Наполеоном – о таком желании он писал в одном из сохранившихся писем. Еще одно предположение связано с датой, сохранившейся на чугунной плите облицовки цоколя. На ней значится 1818 год, а это год смерти супруги Н.Н.Демидова Елизаветы Александровны. Возможно, в память о ней здесь на горе была поставлена часовня, что косвенно подтверждается рисунком Г.П.Гельмерсена, сделанным в 1826 году. На нем четко виден купол с крестом. И хотя в дальнейшем шпиль башни уже венчал не крест, а флюгер в виде архангела Михаила, который, кстати, является хранителем ключей от Небесного Царства, для сторожевой башни это все же не совсем уместное украшение.14. Лисья гора - это то место, откуда открывается потрясающий панорамный вид на весь город.15.16.17. Вдали виднеется Свято-Троицкий Кафедральный собор18.19. Завод-музей истории горнозаводской техники - это единственный в мире завод-музей под открытым небом, основанный на базе исторического Нижнетагильского железоделательного и чугуноплавильного завода, построенного в 1725 году династией Демидовых. Его общая площадь составляет около 30 гектаров. Завод-музей входит в состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». В 1987 году завод был остановлен. Музей на его основе открыли в 1989 году. В 1992 году музею передали часть заводской территории, включающую производственную инфраструктуру и прилегающую историческую зону.20. Памятник металлургам Нижнего Тагила21. В состав завода-музея входят старинный доменный цех, прокатный цех 1902 года, энергетический цех 1913 года, листобойный цех 1927 года, цех металлоконструкций 1929 года, кузница ХIХ века, цеховая контора 1930 года, механическая фабрика и заводская контора 1840 года, мартеновский цех 1892 года, конюшенный двор 1828 года, конно-спортивная площадка, разливочная машина 1930 года. Жаль, в этот раз совсем не было времени погулять по такой промкрасоте.22.23.24.25. Нижнетагильский театр кукол. Он создан в 1944 году. Речь о создании в городе первого профессионального театра зашла еще в 1940 году. Во время войны в Нижний Тагил были эвакуированы актеры и режиссеры ленинградских театров. Одна из них, режиссер Ленинградского нового театра Юлия Матвеева, и стала организатором театра кукол в Нижнем Тагиле в 44-м. В 1969 году театру подарили новое собственное здание в самом центре города, которое мы и наблюдаем.26.27. Памятник "Молодость Страны Советов"28. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Мамина-Сибиряка29. Памятник Ефиму Алексеевичу и Мирону Ефимовичу Черепановым. Его открыли здесь на театральной площади 4 ноября 1956 года.30.31.32. Очень многое за такое короткое время я, конечно, посмотреть не успел, но обещаю, что сюда ещё венусь, тем более заводов тут и сейчас предостаточно.